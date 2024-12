Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: posizione pari, ma ancora con possibili sviluppi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:12:09 Adessosta facendo qualcosa di un po’ inconsueto: gira la testa alla propria destra, come a dire: “E qui che diavolo scelgo di fare? Ne ho troppe di idee.”12:07 Gioca di manovra, 22. Ae2. La prossima sarà quasi certamente g3.12:06 Questa laattuale,ha 55? sull’orologio e58’30”.Giri points out a big factor in rapid & blitz is the lack of time for preparation: “I would be a much better rapid player if we had one game a day!”He notes, however, that in World Championship rapid you can be well-prepared, since you know your opponent#pic.twitter.com/fC3ntoszqe— chess24 (@chess24com) December 7,12:03 21. Re1 Rf6. “Il Re è un pezzo attivo”. Dimostrazione, perlomeno parziale.