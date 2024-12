Ilnapolista.it - La Juventus esulta per il 2-2 col Bologna, pareggiare è l’unica cosa che conta

Laper il 2-2 colcheLae il popolo juventino possonore per il pareggio 2-2 coldi Italiano. L’hanno scampata bella. Ildi Italiano ha dominato per un’ora, si è portato sullo 0-2. Ma poi è venuta fuori la fase difensiva dell’ex tecnico dalla Fiorentina. Che prima ha incassato il gol di Koopmeiners e poi si è esibito nella specialità della casa: subire gol in ripartenza quando è in vantaggio. Uno schema che va fortissimo da quelle parti.Detto questo, lapareggia in campionato la terza partita di fila (dopo Milan e Lecce). È il nono pareggio in quindici partite. Nessuno ha pareggiato tanto in Serie A. Il bicchiere può essere considerato sia mezzo vuoto che mezzo pieno. In fin dei conti i bianconeri sono riusciti a non perdere anche se con i tre punti un pareggio è una mezza sconfitta.