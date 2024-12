Ilnapolista.it - Katie Boulter: «Ho subito stalking e minacce, mentre giocavo mi scrissero: “Se esci, ti faccio male”»

, al momento principale tennista britannica, ha parlato dei suoi momenti più complicati affrontati quest’anno, tra cui delle molestie ricevute.: «Homi: “Se, ti”»Il compromesso con il diventare un’atleta famosa è stato macchiato da alcuni spiacevoli episodi:«A volte la gente mi ha seguito. In realtà sono andata a prendere Alex de Minaur, il suo fidanzato e collega al Queens, e qualcuno mi ha seguito in macchina. Siamo andati a Sloane Square, siamo scesi, abbiamo fatto un giro per i negozi e la stessa macchina mi ha seguito fino a casa. Ero con Alex, quindi è andato tutto bene, ma sì, non è stato un bel momento».Ci sono stati diverse tenniste molestate o perseguitate,ha commentato:«Succede a tutti noi, fa parte della vita quando sei un po’ sotto i riflettori.