Anteprima24.it - Juve Stabia, Pagliuca nel post gara: “Vittoria per la città: è tornato il sorriso”

Tempo di lettura: 2 minutidallo stadio Romeo Menti di Castellammare di,Michele BellameDopo lacontro il Südtirol, Guidoparla nella sala stampa del Menti. Laritorna alladopo ben sette turni, e questi tre punti consentono alle Vespe di rimanere in scia ai playoff.“Dedico questaa tutto il gruppo, ma soprattutto a mia moglie, che tra poco festeggia il compleanno”.“Abbiamo preso gol a causa di un calo di concentrazione: potevamo chiuderla nel primo tempo ma siamo stati leziosi e non ce lo possiamo permettere. Ce la siamo giocata alla pari: sappiamo giocare bene. Questaè dei ragazzi. Abbiamo dato valore importante ai tanti pareggi che abbiamo maturato, ma questaè per la: abbiamo dato tutto, perché tutto lo stadio ci ha spinto.