Zonawrestling.net - Italian Uppercut #197 – Wrestling Megastars Main Event Report

Leggi su Zonawrestling.net

Nuovo appuntamento con l’editoriale dedicato alla scenaa, con ildello Show “” della, andato in scena il 1° Dicembre al Teatro Centofiori di Bologna.Due Match titolati e un Torneo per decretare il futuro sfidante alChampionship, attualmente nelle mani di Red Scorpion.Max Malpensa e Liam Rangoni ci annunciano che stasera andranno in scena i quarti del Torneo, mentre semifinali e finali andranno in scena al prossimo Show, il 26 Gennaio, sempre al Teatro Centofiori.Match #1 – Torneo #1 Contender WMChampionship – QuartiNico Narciso Vs Matt DisasterPrimo quarto del Torneo, di fronte Narciso contro l’atleta di punta della MWF: bell’Opener, che fa infiammare il pubblico del Centofiori.