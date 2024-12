Lapresse.it - Inter-Parma 3-1, i nerazzurri calano il tris e riprendono la corsa

Leggi su Lapresse.it

Niente passi falsi. L’riprende da dove aveva lasciato, non sbaglia e riparte con la solita forza e qualità dei suoipreti laper non perdere il contatto con le primissime. La sospensione della partita contro la Fiorentina di domenica sha costretto ia dover spingere sull’acceleratore per evitare qualsiasi tipo di fuga avversaria. E contro un, capace di reggere l’urto solo un tempo, ha trovato il modo di conquistare tre punti pesanti e ridare vigore alla sua classifica. Con il punteggio di 3-1 firma l’11ma vittoria nelle ultime 13 partite in tutte le competizioni, il modo migliore per provare a far adesso filotto in questo dicembre ingolfato prima della Supercoppa di Riad. A partire dalla sfida di martedì in Champions contro il Leverkusen.vs– Serie A Enilive 2024/2025Dimarco, Barella e Thuram firmano ilnerazzurroApre le danze il gol di Dimarco che non solo è un capolavoro di stile (l’esterno si sposta il pallone col sinistro con un colpo di tacco e poi segna di destro) ma ha anche un valore simbolico per la stella nerazzurra.