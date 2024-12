361magazine.com - Grande Fratello, le nuove confessioni di Helena su Shaila: “Provoca anche lei”

Leggi su 361magazine.com

e Javier riflettono sui dissapori e gli atteggiamenti die Jessica. Piovono critiche in Casae Javier hanno instaurato un buon rapporto d’amicizia nel corso di queste ultime settimane. I due inquilini nelle ultime ore si sono confrontati su quanto sta accadendo in Casa cone Jessica. Il pallavolista e la modella stanno notando dei cambiamenti in Casa.ormai sono sempre più distanti dopo l’acceso scontro affrontato durante il compleanno di Lorenzo Spolverato.Leggi, Simone smaschera la sua ex, Yulia: “Non è vero nulla di quello che sta raccontando”Le riflessioni dei due inquiliniNonostante i giorni passi,e Jessica invece non hanno ancora trovato un punto di incontro. La modella torna ad esporsi suGatta dichiarando: “Non ho avuto modo di conoscerla bene.