Agi.it - Gp di Abu Dhabi: pole per Norris, Sainz terzo. Leclerc in ultima fila

AGI - E' la McLaren di Landoa conquistare l'position della stagione al termine delle qualifiche del Gran Premio di Abu, sul circuito di Yas Marina. Per le Ferrari sarà dura recuperare i punti necessari per strappare alla Mc Laren il titolo costruttori, visto che Carlospartiràe Charlesdall'. E' 1'22"595 il crono che consentirà adi partire davanti a tutti nella gara di domenica 8 dicembre alle 14, con l'altra macchina papaya di Oscar Piastri che gli farà compagnia in prima, essendosi messo a due decimi dal tempo del compagno di squadra e quindi in un'ottima posizione per la conquista del campionato Costruttori, considerando anche l'casella sulla griglia per la Rossa di Charles, quattordicesimo e penalizzato di dieci posizioni.