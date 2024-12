Sport.quotidiano.net - Forte-Valdagno profuma di alta classifica. Scontro diretto per un posto nei playoff

Leggi su Sport.quotidiano.net

Una sfida classica; una sfida chedi. La Canniccia Motor Clubaffronta stasera al Pala(ore 20,45) il, una nobile dell’hockey italiano, in unoin ottica. Mirko De Gerone, che avrà tutta la squadra a disposizione, lo sa e si augura punti e spettacolo. Mirko, che partita sarà? "Una partita difficile contro una squadra che ha gli stessi nostri obiettivi, ma che comunque arriverà asenza l’assillo del risultato a tutti i costi. Credo che giocheranno leggeri e senza pressioni particolari, quindi noi dovremo stare sul pezzo perché, se abbassi la concentrazione, loro hanno tutte le armi per metterti in enorme difficoltà". Cheè questo? Pare un po’ in affanno, con un solo punto nelle ultime due partite. "Non c’è da fidarsi perché i veneti sono sì squadra giovane, ma di assoluta qualità.