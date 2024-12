Fiorentina-Cagliari Nicola | A Firenze in campo con coraggio

Leggi su Corrieretoscano.it

: “Aincondomenica 8 dicembre alle ore 12.30 allo stadio Franchi di.Partita valida per la quindicesima giornata di serie A diretta da Marco Piccinini della sezione di ForlìGli assistenti di Piccinini sono Ciro Carbone della sezione di Napoli e Giorgio Peretti della sezione di Verona, quarto ufficiale Antonio Rapuano (Rimini). Al Var persaranno presenti Marco Serra della sezione di Torino e assistente Maurizio Mariani della sezione di Aprilia.di Raffaele Palladino torna innel campionato di serie A dopo la partita con l’Inter sospesa al 17esimo in cui Edoardo Bove ha avuto un malore.reduce da sette vittorie consecutive e dal ko in Coppa Italia con l’Empoli.