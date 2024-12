Figlio mio devo dirtelo Grande Fratello la mamma di Lorenzo rompe il silenzio con una lettera

Leggi su Caffeinamagazine.it

Nella casa delè indubbiamente uno dei concorrenti più discussi. Nel bene o nel male si parla sempre di lui, in particolare della sua relazione burrascosa con Shaila. Ora è stata ladi lui, la signora Cristina Bracci ad aver scritto unaindirizzata al. E ora, grazie a Di Più Tv, è stato possibile leggerne tutto il contenuto.Fuori dalladiha iniziato così la sua: “Caro, è la tuache ti scrive. Lo faccio perché mi manchi, lo faccio perché manchi anche a tuo papà e a tua sorella. Eri piccolo, fragile, ma era già chiaro a tutti che avresti fatto sentire forte la tua voce. Piangevi, strillavi, ma quando ti stringevo al petto era come se tu capissi che tra le mie braccia saresti potuto rimanere al sicuro per sempre.