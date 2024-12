Sport.quotidiano.net - Fcredil Bologna sfida Smapiù Arena Verona: scontro decisivo per i playoff

Incrocio con il passato per la, capolista del campionato di B1 donne: domani alle 18,30, al PalaLirone di Castel Maggiore, arriverà la, formazione allenata da Zappaterra, il tecnico che condussealla A2 e alla conquista della Coppa Italia di B1. In panchina oggi siede Fabio Ghiselli che ha condotto in questo inizio di stagione laa un bilancio di 7 vittorie in 8 gare, le ultime 6 consecutive.è in crescita, nelle ultime settimane è stata una macchina praticamente perfetta capace di infilare due successi negli scontri diretti con Cesena e Vicenza, che sono valsi la fuga per iè già a +6 sulla quarta, prima esclusa dalla corsa promozione: dovesse continuare la striscia, il Vtb avrebbe la possibilità di staccare ulteriormente Cesena o Vicenza, che si affronteranno nellodiretto di giornata.