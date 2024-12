Secoloditalia.it - Esplosione all’Aja, il sindaco: “Valutiamo lo scenario più nero”. Si cerca un’auto fuggita dal condominio

Resta in aggiornamento il bilancio delle vittime dell’che stamattina all’alba ha devastato una L’Aja, in Olanda. Allo stato attuale il, Jan van Zanen, ha parlato di un morto e tre feriti accertati. Nelle prime fasi dopo il disastro si è parlato di almeno 20 vittime, sebbene non sia chiaro su quali basi sia stata fatta la stima. I soccorritori continuano a scavare tra le macerie, alla ridei dispersi. “Stiamo prendendo in considerazione lopiù”, ha aggiunto il primo cittadino. Restano da chiarire le cause del disastro, rispetto alle quali van Zanen ha spiegato di non poter fornire dettagli. La polizia, però, ha diffuso sui propri social un post sul fatto che siche “si è allontanata a velocità molto elevata” dal, poco dopo l’, avvenuta alle 6.