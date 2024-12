Ilgiorno.it - Disabili senza lavoro. La cooperativa Il Fiore lancia l’appello: "Non lasciateci soli"

Leggi su Ilgiorno.it

Sono giorni febbrili per lasociale Il. Il 31 dicembre i 50 ragazzi, che da anni lavorano nel capannone di via Piave, rischiano di non avere più un’occupazione. Un problema enorme, come ha sottolineato la fondatrice dellaGiuditta Ranzani, perché si tratta di persone con disagio psichico. Tanti hanno superato i 40 e anche i 50 anni, ma nellarealtà magentina hanno trovato motivazioni importanti per appassionarsi al. "Sono qua dal mese di febbraio del 2017 – ricorda Stefano –. Mi occupo dell’assemblaggio dei cinturini e mi piace tantissimo. Ho imparato a lavorare insieme agli altri: ormai non ho bisogno che mi dicano cosa fare, perché ho preso la mano". Stefano è uno dei punti fermi della. Tutti i giorni dopo avere salutato la mamma, esce di casa a Vittuone prima delle 8 per prendere il pullman e arrivare a Magenta per entrare nel capannone di via Piave alle 8,30.