Lapresse.it - Corea del Sud, deputati del governo boicottano il voto sull’impeachment di Yoon

Leggi su Lapresse.it

Ancora caos in Sud. Quasi tutti idel partito del Potere Popolare, di cui fa parteSuk Yeol, hanno lasciato l’aula del parlamento prima delper l’impeachment nei confronti del presidente. Ciò significa che, sebbene la votazione possa ancora aver luogo, senza i voti di alcuni membri del PPP non si arriverebbe ai 200 voti necessari perché l’impeachment venga approvato. Solo il parlamentare del PPP Ahn Cheol-soo è rimasto, dichiarando pubblicamente che avrebbe votato a favore.Ira delle opposizioni: “Traditori tornate in aula”Ira dei parlamentari dell’opposizione che hanno urlato aidel partito al, il partito del Potere Popolare, rei di aver lasciato l’aula prima delcontro il presidenteSuk Yeol. “Traditori, tornate dentro”, hanno scandito i membri dell’opposizione.