Ilrestodelcarlino.it - Colpo di scena nel giallo di Daniela Ruggi: l’amico Lanza è indagato per sequestro di persona

Modena, 7 dicembre 2024 – Ulterioredineldi Montefiorino. Domenico, come atto dovuto, risulta da oggiperdinel fascicolo relativo alla scomparsa della 31enne, sparita il 18 settembre dalla frazione di Vitriola. La notifica è arrivata questa mattina durante l'interrogatorio di garanzia e l'udienza di convalida relativa alla detenzione di armi clandestine e non, trovate a casa del 66enne di Polinago, conosciuto in paese come 'lo sceriffo'. La procura ha chiesto la misura cautelare in carcere e si attende la decisione del giudice, relativamente al reato del possesso di armi, sequestrate nella sua camera da letto. Armi che, spiega il legale Fausto Gianelli, non sarebbero mai state usate, ma appartenevano al padre dell'uomo.