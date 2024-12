Ilrestodelcarlino.it - Città dei Ragazzi di Modena: un'eredità di pace e giustizia

Un luogo in cui i giovani, attraverso lo studio, l’educazione e il lavoro, potessero custodire lache stava nascendo dalle macerie della seconda Guerra mondiale. Un luogo in cui iavrebbero potuto imparare valori come la bontà, la, l’onestà e la libertà, al riparo dall’influenza delle strade e dei marciapiedi. È ladei, nata nel 1951 dove c’era una palude e ancora oggi una scuola, un oratorio, un luogo di incontro, di divertimento e di formazione. Una "scuola di democrazia" sognata da don Elio Monari, prete partigiano ucciso dai tedeschi ottant’anni fa, e realizzata da don Mario Rocchi con l’aiuto concreto di Giuseppe Vismara. A loro è dedicato un incontro - domani a partire dalle 9,15 - dal titolo "Undergound. Dal sogno alladei", con un’allusione al movimento clandestino delunderground movement, nato nel 1943 con l’intento di procurare alloggio, vestiario e cibo a centinaia di prigionieri di guerra britannici scappati.