Chiamatelo De Ketel-Air: quinto gol di testa con l'Atalanta

Bergamo.Charles De-Air. Anzi,talismano, visto che ogni volta che fa golvince sempre. A volte i numeri non dicono tutto, anzi, nascondono il meglio, ma nel caso del numero 17 nerazzurro danno l’idea di un giocatore che a Bergamo ha trovato il posto giusto per crescere, per affermarsi, per esplodere.Maturità e personalità abbinate ad un talento che doveva solo essere coltivato: Gasperini con il classe 2001 ex Brugge ha fatto anche di più. Per un anno, al Milan, chiunque si è chiesto quale fosse davvero la sua posizione in campo, insomma, quali zolle dovesse calpestare per rendere al meglio, in che posizione essere impiegato. Trequartista? Ala? Seconda punta?Risposta che Gasp ha trovato in un amen: attaccante. Vicino alla porta, il più possibile, per sfruttare la sua capacità di segnare e fornire assist.