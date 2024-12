Ilrestodelcarlino.it - Casa di Comunità a Forlì, l’Ausl svela come sarà: ecco ambulatori e Cup

, 7 dicembre 2024 – “Accoglienza e accessibilità: il nostro obiettivo è di ridurre le tappe e semplificare il rapporto tra cittadini, pubblica amministrazione e sanità”. Così Francesco Sintoni, direttore del distretto socio-sanitario di, ha presentato giovedì sera alle associazioni di volontariato il grande progetto della ‘della’. Finanziata per 12 milioni di euro grazie ai fondi del Pnrr e del Ministero della Salute, si tratterà di un polo che raccoglierà in un unico edificio nell’ex Orsi Mangelli (zona Portici) diversi servizi socio-sanitari,ali e del terzo settore, disposti su 3.300 metri quadrati sul lato di via Vespucci. “Dovremo fare in modo di fornire ai cittadini che hanno più bisogno un luogo in cui esprimere i propri problemi e soprattutto trovare una risposta o un orientamento – spiega Sintoni –.