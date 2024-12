Sport.quotidiano.net - Basket e rugby si incontrano nel padel: sfida spettacolare al Country Club Castenaso

Leggi su Sport.quotidiano.net

Quandosi fondono. nel. E’ andata proprio così giovedì aldi, una delle dimore delbolognese, che sul proprio terreno ha ospitato per un match tanto inedito, quanto intrigante e, il quartetto formato dal coach della Nazionale diGianmarco Pozzecco, in coppia con l’ex capitano della Fortitudo Stefano Mancinelli, are il duo Gonzalo Quesada, ct dell’Italnonché ex-capitano della selezione azzurra (con 145 presenze all’attivo), con il suo assistente allenatore German Fernandez. Due discipline all’opposto tra loro, ma che hanno avuto modo di incrociarsi nella gabbia, dando vita ad unadecisamente vivace. Non solo smash, vibora o volèe, ma anche una serie di ‘challenge’ legate ai rispettivi mondi sportivi dei due allenatori.