Arblin Kaba trionfa a Mantova e si prepara per la cintura dei pesi leggeri

è pronto all’assalto alladei. Il Lupo di Pilaf è tornato sul ring l’1 dicembre, combattendo acontro il georgiano Giorgi Gachechiladze, vincendo e convincendo nel secondo match nella nuova categoria dopo il successo ottenuto a luglio contro Maycon Escobar. Per il pugile di origini albanesi della Boxe Le Torri è stato un incontro facile contro un pugile molto esperto alla luce di 72 incontri tra i Pro tra i quali pesano le 55 sconfitte. Compresa quella rimediata contro l’atleta allenato da Paolo e Olmo Pesci che aha mostrato tutta la sua classe e la sua supremazia fisica. Si è trattato di un vero test match in vista della battaglia più importante per, quella che tra poco più di un mese lo vedrà opposto a Giuseppe Carafa, campione in carica e detentore delladeiche si terrà a Ugento (Lecce).