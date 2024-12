Lanazione.it - Aperta la stagione del pattinaggio su ghiaccio in piazza Verdi

Leggi su Lanazione.it

La Spezia, 7 dicembre 2024 – Una grande atleta, i personaggi dei cartoni animati e poi via via un successo costante. Ufficialmenteladelsualla Spezia con l’inaugurazione della pista avvenuta nei giorni scorsi in. Un appuntamento ormai tradizionale per la nostra città. L’evento, tenutosi alle ore 16, ha visto la straordinaria partecipazione di Alessia Tornaghi, che ha regalato al pubblico una dimostrazione del suo talento. A rendere il pomeriggio ancora più speciale, le mascotte giganti di Stich e Orso, che hanno intrattenuto i più piccoli con momenti di animazione e scatti fotografici. L’atmosfera festiva è stata arricchita dalla presenza de Le Cussadié, artisti internazionali che hanno incantato il pubblico con le loro performance. Nell'arco del percorso della pista, fino a domenica 19 gennaio, in programma spettacoli diartistico.