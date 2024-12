Agi.it - Valeria Marini aggredita in casa, denunciato un uomo

AGI - Forse un fan troppo focoso, più verosimilmente un ladro sfortunato, ma perl'avventura non è stata affatto divertente. Almeno fino all'arrivo di una pattuglia della polizia locale, che non senza difficoltà, ha risolto tutto per il meglio. L'allarme è scattato ieri sera poco dopo le 23, quando è arrivata la richiesta di aiuto e una pattuglia della polizia locale di Roma Capitale, impegnata nei servizi di controllo a piazza di Spagna, si è spostata nello stabile dove vive l'ex soubrette del Bagaglino. Uno sconosciuto si era infiltrato nel palazzo ed era riuscito ad arrivare adella. Secondo una prima ricostruzione, l'avrebbe tentato di aggredirla e avrebbe desistito solo dopo l'arrivo degli agenti. L'però si è anche scagliato contro la pattuglia ma è stato bloccato.