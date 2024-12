Lanazione.it - Un anno di conferme e qualche più. Fatturato medio oltre i 113 milioni

Leggi su Lanazione.it

di Giuseppe Savioli e Silvia Gardini Giunta alla sua decima edizione, la classifica Top500 Romagna offre anche quest’la fotografia delle performance registrate dalle 500 imprese più grandi operanti sul territorio delle tre province romagnole, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini. Ci preme sottolineare, come sempre, che il focus sulle Top500 porta evidentemente ad escludere dall’analisi i risultati delle imprese di minore dimensione, e con ciò il limite di non rappresentare adeguatamente l’economia di alcuni settori di attività, come ad esempio quello turistico, formato prevalentemente da micro-imprese, spesso con una forma giuridica diversa da quella delle società di capitali. È quindi importante rimarcare la pari dignità delle imprese che rimangono escluse dall’analisi. È altresì possibile che talune delle imprese di maggiori dimensioni non siano state incluse in questa edizione per l’irreperibilità dei relativi bilanci presso la banca dati utilizzata per la selezione.