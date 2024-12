Puntomagazine.it - Ultima Generazione, Massa: rinviata l’udienza per il blocco stradale della strada dei marmi di Carrara

: Quattro persone a processo per aver bloccato la distruzione di un ecosistema, 5 dicembre 2024:al 10 luglio 2025, a causa del trasferimento del giudice competente,per ildeididel 10 giugno 2022. Fuori dal tribunale si è tenuto un presidio di solidarietà per gli imputati con la partecipazione di Legambiente e Apuane Libere. L’azione infatti ha avuto l’appoggio di diverse associazioni locali, in quanto mirava a interrompere la distruzione, che va avanti da anni, di un intero ecosistema per farne materiale edile.Montagne che 20 milioni di anni fa hanno cominciato ad innalzarsi e che ora vengono distrutte per interessi speculativi al ritmo di 5 milioni di tonnellate all’anno. Ai tempi di Michelangelo questa quantità era di mille volte inferiore e quel marmo servì a creare magnifiche opere d’arte.