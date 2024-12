Lanazione.it - Tonno non tracciato. Scatta il sequestro di un intero container

Un mare diin scatola avrebbe invaso, ma irregolarmente, il mercato e le tavole degli ignari acquirenti. Oltre 20 tonnellate di scatolette, per un valore commerciale di 250 mila euro, provenienti dal Senegal sono state infatti sequestrate nel corso dell’operazione di controllo effettuata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dalla Capitaneria di Porto spezzina. Oltre aldella merce scatterà anche una pesante sanzione a carico dell’importatore. Le attività di indagine, che in questo periodo a ridosso delle festività verranno ulteriormente rafforzate, hanno permesso di intercettare nello scalo spezzino ilavvalendosi degli strumenti informatici attraverso i quali è infatti possibile eseguire il cammino on-line di tutta la merce trasportata via mare. E così è stato scoperto il carico imbarcato su un mercantile proveniente dal Senegal contente 20 mila chili dipinna gialla in scatola.