Sorpresa al Grande Fratello | Enzo Paolo rientra in casa e fa ballare tutti gli inquilini VIDEO

Leggi su .com

Oggi pomeriggionelladel, visto cheTurchi è tornato nellaper un allenamento di ballo dei suoi. Glisono rimasti molto contenti e alla fine per festeggiare il ritorno (anche se solo per poco) del marito di Carmen Russo,i gieffini sono andati in confessionale .L'articoloaline fagli) proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Turchi vuole ritirarsi e arriva Carmen Russo: è crisi del matrimonio?GF,geloso di Clayton: “Se tocca Carmen non va bene. E’ una persona molto poco intelligente, dopo il problema diventa.”lancia una frecciata a Shaila (): “Cambia versione ad ogni.