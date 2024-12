Oasport.it - Sci di fondo, Therese Johaug centra la vittoria numero 83 in Coppa del Mondo! Anna Comarella 32ma nella 10 km tl di Lillehammer

83deldi sci diper la norvegese, che dopo aver sfiorato l’impresatappa d’esordio a Ruka, si impone in casa, a, con indosso il pettorale rosso di leader della graduatoria distance, vincendo la 10 km tl femminile con partenze ad intervalli.Un vero e proprio dominio per, che passa in testa al rilevamento posto ai 3.5 km e non lascia più il comando delle operazioni, andando a vincere in 25’16?4: l’unica a restarle vicina è la connazionale Heidi Weng, la quale al traguardo paga 11?4 di ritardo.A completare la tripletta norvegese è Astrid Oeyre Slind, che accusa però 43?2 all’arrivo. Resta giù dal podio la svedese Frida Karlsson, quarta a 46?4, andando a precedere la statunitense Jessie Diggins, quinta a 48?7 dalla vetta.