Santa Chiara | convegno di studi dal titolo L’ordine dei frati minori e la Cina L’esperienza missionaria di p Mario Crocco

Il 7 dicembre alle ore 10 nella sala Maria Cristina del Complesso Monumentale diin Napoli si terrà undidaldeie ladi p.”. Un momento di approfondimento sul missionario francescano p.(1909-1994).L’incontro ha l’obiettivo di portare in luce gli aspetti più concreti e realistici della presenza deldeinelle terre d’Oriente soprattutto in riferimento agli anni dell’apostolato di p., compresi tra il 1938 e il 1945, anni molti difficili per la presenza delle comunità cristiane nellaComunista.I contributi di Raissa de Gruttola (Università Ca’ Foscari Venezia) e Carlo Pelliccia (Università degliInternazionali di Roma) offrono un’analisi approfondita su testi e fonti con uno sguardo ai secoli precedenti, mentre un focus sulle opere missionarie in quelle terre ai giorni nostri nonché sulle prospettive dellacristiana contemporanea è proposto da Gianni Criveller (Istituto Teologico PIME).