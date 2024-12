Ilrestodelcarlino.it - San Marino, Lavrov e la Russia. Dalle collaborazioni diplomatiche alle divergenze geopolitiche

Il 31° vertice ministeriale dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (Osce), tenutosi ieri a Malta, ha evidenziato le tensioni tra l’Occidente e la, con alcune delegazioni europee che hanno abbandonato la sala durante l’intervento del ministro degli Esteri russo, Sergej. In questo contesto, la Repubblica di San, rappresentata dal Segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari, ha mantenuto la sua tradizionale neutralità, partecipando all’intero evento. I rapporti trae il Titano sono ben radicati. Il 21 marzo 2019, Sergejha effettuato una storica visita a San, incontrando i Capitani Reggenti e l’allora Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Nicola Renzi. Durante l’incontro, sono stati discussi temi di cooperazione commerciale, economica, sanitaria e politica, culminando nella firma di un memorandum d’intesa volto a rafforzare le relazioni bilaterali.