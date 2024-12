Ilrestodelcarlino.it - Samb, scontro a rischio. Vita incerta per il Termoli

sempre più a. La formazione molisana è ormai ridotta a pochissimi elementi ed inoltre non è ancora partita la macchina organizzativa del match. Le uniche certezze, ad oggi, sono i numerosi contratti risolti dai calciatori giallorossi. Gli attaccanti Puntoriere (non avrebbe giocato contro laperché squalificato,) Barone e Cancello non sono più giocatori dele sono corteggiati da club di prima fascia. Su Puntoriere si sono fiondate sia l’Ancona che L’Aquila. Il 2004 Davide Traini andrà al Chieti, mentre il pari età Samuele Barchi ha firmato per la Fermana. I pochi giocatori rimasti sono in attesa di una chiamata da qualche altro club oppure rimarranno a disposizione del patron Montaquila e dell’Aurora Alto Casertano altro club di sua proprietà. Al momento restano tesserati il capitano Pietro Sicignano e l’altro difensore Maryan Hutsol.