Ronaldo punta sull’ex compagno di squadra del Real Madrid Guti per rilanciare il Valladolid

2024-12-06 16:47:48 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia di calciomercato. Sembrerebbe che.TRANSFERmarketWEB.com©foto Antonio VitielloSecondo Diario diNazario, proprietario di Ilsta valutando la nomina José Maríaérrez, ampiamente conosciuto come, come nuovo allenatore per i Pucelanos in difficoltà., ex centrocampista deled exdidi, è molto apprezzato nel calcio spagnolo ed è una delle migliori scelte della leggenda brasiliana per far uscire ildall’attuale crisi.Il club è stato in pessima forma in questa stagione e, con la retrocessione incombente, la ricerca di un allenatore capace per rivitalizzare laè una priorità assoluta. L’esperienza diin campo e il suo legame conlo rendono un candidato interessante.