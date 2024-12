Ilrestodelcarlino.it - Rimini, rubano in tabaccheria e pestano un cliente

Bellaria (), 6 dicembre 2024 – Non un’Isola felice, l’altra sera, quando alle 18 circa in pieno centro a Bellaria due persone, pare di origine est europea, hanno preso di mira laCooper, nell’Isola dei Platani. Lì dove secondo le ricostruzioni si trovavano all’interno il titolare dell’esercizio e un, l’anziano titolare di un altro negozio vicino, sempre nell’Isola dei Platani. I due malviventi sono quindi entrati all’interno con fare circospetto e lo stessoha visto per primo che i due nel frattempo si erano intascati qualche prodotto in vendita. Da qui ne è nata una accesa discussione, a seguito della quale ilper intimidire i due ladri avrebbe anche minacciato di chiamare le forze dell’ordine. Forse è stato proprio questo atteggiamento a far scattare la miccia della furia dei due ladri, i quali hanno aggredito violentemente ilcolpendolo al volto e poi ancora al costato con dei calci, una volta caduto a terra.