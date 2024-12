Quotidiano.net - Quando il regalo si fa… culturale

IL MONDO DI ALIAS Regalare o ricevere un biglietto per “ALIS New World” e “ALIS Theatre”, in giro, in parallelo, per i palazzetti d’Italia fino alla metà di gennaio, è sicuramente un’idea perfetta per chi ama il magico mondo degli artisti acrobati, giocolieri, aerialisti e non solo. Oltre 20 Top Performers, in gran parte provenienti dal Cirque du Soleil, si esibiscono in numeri mozzafiato, con coreografie, musiche, scenografie e luci che rendono l’atmosfera unica. NUOVI CONCERTI DI MIKA Ilper gli amanti dell’estate? Un bel concerto di Mika, che tornerà a esibirsi in Italia il 19 luglio all’Arena Santa Giuliana di Perugia nel prestigioso Umbria Jazz Festival, il 20 luglio nella magica cornice dei Laghi di Fusine a Tarvisio al No Borders Music Festival e il 22 luglio nel suggestivo contesto del Castello Carrarese dell’Este Music Festval (Padova).