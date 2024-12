Secoloditalia.it - Persino Monti ci arriva: “Meloni molto bene. Ha rotto con la tradizione del denato gettato dalla finestra” (video)

Leggi su Secoloditalia.it

Anche Marioci èto. E la Gruber rimane con un po’ di amarezza.“per averecon ladei bonus e del denaro. Lo hanno fatto meno di altri governi, onore al ministro Giorgetti ma anche alla presidente del Consiglio”. L’ex premier non concede mai troppo al governoe probabilmente per questo motivo Lilli Gruber ha invitato il professore ad “Otto e mezzo” su La7: per accentuare i toni antigovernativi. Dopo i dati Istat sull’ottobre record sul fronte dell’occupazione, la conduttrice vorrebbe tirare il freno a mano. Non sia mai che su La 7 si tessano elogi all’azione di governo. “Professore, il governo parla di un’Italia in salute, di un’Italia che conta: lei che ne dice, la siatuazine del nostro Paese è dramatica?”. Strano modo di porre una domanda, incoraggiando quasi una risposta affermativa.