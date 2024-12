Liberoquotidiano.it - "Non si corre all'impazzata dietro una vespa". Vecchioni, il delirio sui carabinieri: esplode il caso | Video

La morte di Ramy Elgaml continua a dividere l'opinione pubblica. Il giovane marocchino è deceduto in seguito a un incidente stradale con una volante dei. Il ragazzo era in sella a una moto. E stava scappando dalle forze dell'ordine dopo che lui e il conducente del motorino non si erano fermati a un posto di blocco. In tanti, soprattutto a sinistra, si sono mobilitati per attaccare la polizia. A Corvetto, il luogo dove si è consumata la tragedia, si è scatenata una sorta di guerriglia urbana. E anche qualche esponente politico - come l'eurodeputata di Avs Ilaria Salis - ha preso parte alla marcia in ricordo di Ramy per chiedere verità sulla sua morte. Della morte di Ramy si è discusso in tanti talk show italiani. Come a In Altre Parole, il programma televisivo di La7 condotto da Massimo Gramellini.