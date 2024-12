Primacampania.it - Messaggio di solidarietà della comunità cristiana di Pomigliano ai Lavoratori di TRASNOVA

Giovedì 5 dicembre 2024, noi Parroci e SacerdotiCittà did’Arco siamo stati davanti ai cancelli del Varco 1 di Stellantis, per esprimere la nostra vicinanza eaiin sciopero permanente, per difendere il loro posto di lavoro.Ci hanno chiesto preghiere e di dare voce alla loro giustissima protesta. Idi, l’azienda che si occupa di logistica per Stellantis con sede ad’Arco, da giorni sono riuniti in presidio permanente davanti ai cancelli dello stabilimento per manifestare contro la scadenzacommessa prevista per il 31 dicembre che mette a rischio centinaia di posti di lavoro dell’indotto. A90 posti di lavoro.Tutto ciò accade mentre Stellantis continua a mettere in cassa integrazione lavoratrici e, a ridurre le produzioni, a svuotare gli stabilimenti e a chiedere soldi pubblici, con le Istituzioni governative che poco o nulla stanno concretizzando al tavolo automotive.