Medici e servizi, l’anno della svolta alle Terme

RiorganizzazioneSanta Lucia di Tolentino. Due direttori sanitari (invece di uno), nuove collaborazioni, tra cui un pool di specialisti per l’infanzia. Le novità sono state presentate ieri dal presidente Assm Nando Ottavi con il direttore generale Sandro Meschini e il sindaco Mauro Sclavi. Danilo Compagnucci, direttore sanitariostruttura per 36 anni, è andato in pensione a fine settembre (ma continuerà a seguire la società Tsb Tolentino salute e benessere). Al suo posto subentrano due distinte direzioni sanitarie: Ovidio Ciarpella, specialista in otorinolaringoiatria che collabora con leda oltre vent’anni, guiderà il comparto termale e riabilitativo, mentre Laura Pecilli quellona dello sport. Si arricchisce anche l’offerta del Poliambulatorio che potrà contare su nuovi professionisti come i dottori Remo Di Matteo specialista ortopedico, Vincenzo Carletti per diabetologia, dietologia ena generale, Matteo Gioacchini, chirurgo estetico.