Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-ASVEL 41-36, Eurolega basket in DIRETTA: sorpasso milanese alla seconda sirena, LeDay sugli scudi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:55 Squadre pronte per riprendere le ostilità sul parquet dell’Unipol Forum!21:50 11 punti di Zache 8 di Nikola Mirotic per i meneghini, con Joffrey Lauvergne miglior realizzatore dell’con 13 punti al pari di Theo Maledon (10 punti). Padroni di casa più precisi da due (60%), con entrambe le squadre che stanno tirando male dall’arco (23.1% EA7 Emporio Armani – 22.2%).Si chiude anche il secondo quarto: all’intervallo lungo l’si trova avanti 41-36 sull’Villeurbanne!41-36 Shavon Shields fa 2/2 a cronometro fermo: +5.39-36 Un solo libero segnato da Maledon per il -3 Villeurbanne.39-35 Zachon fire: altro canestro, 11 punti e +4.37-35 Lauvergne accorcia per gli ospiti.37-33 ZAAAACH LEEEDAYYYY!! TRIPLAAAAAAAAAA34-33 2/2 anche per Fabien Causeur, che vale il