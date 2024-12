Agi.it - L'Italia torna in orbita, lanciato con successo Vega-C

AGI - Ha preso il via, dalla base europea di Kourou nella Guyana Francese la missione Sentinel - 1C della Commissione Europea e dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA). A portarlo ina circa 700 chilometri dalla Terra è stato il vettore europeo-C realizzato da Avio. L'Agenzia Spazialena (ASI) finanzia in ambito ESA entrambi programmi. Sentinel - 1C è stato realizzato principalmente, negli stabilimenti della Thales Alenia Space a Roma ed è basato, come tutta la serie Sentinel, sulla piattaforma Prisma sviluppata per l'Asi. Fornirà immagini radar della superficie terrestre per una vasta gamma di servizi scientifici e applicazioni volte a proteggere il nostro pianeta. Il satellite è parte del programma Copernicus. Il satellite sarà in grado di catturare immagini indipendentemente dalle condizioni meteorologiche.