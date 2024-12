Linkiesta.it - La nuova vita degli orti botanici nell’epoca del riscaldamento globale

Sono piccoli spazi verdi, spesso circondati dall’asfalto, racchiusi nel cuore delle città universitarie e delle capitali di tutta Europa. Glinon hanno mai smesso di produrre conoscenza: nascono con gli hsanitatis dei monasteri medievali, nel 1500 si moltiplicano e alimentano lo sviluppo delle scienze naturali, nel 1700 iniziano a ospitare specie esotiche e di interesse commerciale, funzionando al contempo come strumenti didattici per gli studenti di botanica. Oggi si confrontano con una sfida inedita: il cambiamento climatico.Ogni anno, infatti, alberi centenari si spezzano per le raffiche di vento, la siccità colpisce in modo inaspettato, le fioriture non seguono più il solito calendario. Ma, come si dice, dove cresce il pericolo cresce anche ciò che salva: proprio come in un laboratorio a cielo aperto, neglii giardinieri sperimentano metodi per preservare le specie più fragili e gli scienziati sfruttano questo punto osservazione per studiare le interazioni tra clima e flora, cercando soluzioni nuove.