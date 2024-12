Iltempo.it - La Francia dei “governicchi” di oggi è lo specchio della vecchia Italia

Magari ce ne siamo dimenticati ma ladiè lodell'di sei anni fa. Quella che in pieno stato confusionale fu governata da due governi guidati da Giuseppe Conte ma con due maggioranze speculari opposte: una formata da grillini e leghisti, l'altra da 5stelle e Pd. A Parigi Le Pen e Mélenchon non sono al governo insieme ma la caduta del governo Barnier nasce da un'operazione simultanea (e concordata) tra il populismo di destra e quello di sinistra. Un meccanismo perverso che farà tanto piacere a Marco Travaglio o agli amanti delle maggioranze rossobrune quanto rischia di mettere lain ginocchio sul piano politico, economico ed internazionale. Ora noi che ci siamo passati dovremmo essere d'esempio e tenere ben in mente la lezione. L'idea di evitare uno sbocco elettorale, al costo di inventarsi formule stravaganti e mettere in piedi maggioranze contraddittorie rispetto al consenso elettorale, ritarda e aumenta i problemi, non li risolve.