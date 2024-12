Lanazione.it - Isolotto, anziana scippata nel parcheggio del supermercato

Firenze, 6 dicembre 2024 -all'uscita del. Per questo, ieri pomeriggio la polizia di stato ha arrestato all’un 52enne fiorentino con l’accusa di rapina aggravata. Secondo quanto ricostruito, intorno alle 13.30, neldell'Esselunga in via Canova un uomo, a bordo di uno scooter, si è avvicinato a tutta velocità alle spalle di un’afferrando violentemente la borsa. La donna, nonostante tutto, non ha mollato la presa ma lo scippatore ha strattonato con più forza trascinando la vittima per qualche metro e riuscendo, infine, nel suo intento. I “falchi” sono immediatamente intervenuti: mentre alcuni agenti hanno soccorso la donna, altri si sono lanciati subito all’inseguimento dello scippatore. I poliziotti gli hanno però tagliato ogni possibile via di fuga costringendolo a immettersi in una strada senza uscita dove è stato definitivamente fermato ed identificato.