Sport.quotidiano.net - Il presidente Fava con gli ex storici della Centese

Nei giorni scorsi si sono ritrovati i protagonistigrandeche scalò le categorie dalla Promozione alla serie C tra gli anni Settanta e Ottanta. Da sinistra, in piedi, si possono scorgere tra gli altri i vari Ginesi, Gavioli, Bramini, Venè, Ferioli, e tra i presenti anche Codeluppo, Bonazza, Mezzini, Tardini, Frignani, Ginelli, Pirani, Vaccari, Cavicchi e Balboni. Seduti a capotavola mister Novelli, ilGiannie il suo vice Renzo Oppi. Assenti solo Franchini e Gino Vaccari, non poteva mancare Teresa Montaguti: l’ex segretaria si vede sulla sinistra.