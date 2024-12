Panorama.it - Il Grido del rap italiano

C’è una forza invisibile, un’energia pulsante, che scorre nei versi di Musica Eterna, il nuovo album di. È la stessa forza che da decenni alimenta il cuore dell’hip hop, quella capacità unica di trasformare il vissuto personale in una narrazione universale. Con questo progetto, l’artista milanese si riconferma una delle voci più autentiche e significative del panorama rap, portando in musica un viaggio che attraversa passato, presente e futuro.L’apertura dell’album non lascia spazio a dubbi: G.R.I.D.O, il brano che con un gioco di parole richiama il suo nome, è un manifesto di sé stesso, di chi è oggi. Non si tratta di una semplice introduzione, ma di un’affermazione potente, che, come racconta l’artista, “include passato, presente e futuro” in un viaggio non cronologico, ma dinamico, “un po’ come i viaggi nel tempo di Doc e Marty”.