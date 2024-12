Nerdpool.it - Guardians of the Galaxy – James Gunn rivela dei piani passati per tre spinoff

Il coinvolgimento dicon il franchise dei Guardiani della Galassia è ancora dubbio. Il regista è ora co-CEO dei DC Studios ed è nel bel mezzo del lancio della nuova continuity dell’Universo DC. Tuttavia, i suoi personaggi del MCU, i Guardiani della Galassia, sono ancora in azione. In un’intervista rilasciata giovedì al podcast Happy Sad Confused,hato alcuni dei possibili progetti dei Guardiani di cui aveva parlato quando era ancora alla Marvel.ha detto che “ci sono così tante” idee sui Guardiani che lui e i suoi colleghi della Marvel volevano esplorare ma che non sono state realizzate. Ha poi proseguito: “Sì, lo show dei Ravagers, pensavo potesse essere una cosa divertente. Legendary Star-Lord, francamente, aveva un’idea tutta sua. E poi Rocket & Groot.