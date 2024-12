Lapresse.it - Giulia Tramontano, la mamma Loredana riposta Infante: Impagnatiello “miserabile”

Femiano, ladi, uccisa dal compagno Alessandro, mentre era al settimo mese di gravidanza, hato una foto pubblicata sui social da Milo, vicedirettore dell’approfondimento Rai e conduttore di Ore 14.ha pubblicato una foto con la scritta: ‘Sei un. No, non la pantegana. Tu’. I genitori diaffidano a Ore 14 un comunicato nel quale scrivono: “È stato un fatto gravissimo. Non abbiamo dormito per tutta la notte per la rabbia e il dolore. Quella lettera è una sceneggiata. L’ennesimo oltraggio. Non c’è stata una sola parola per il piccolo Thiago. Non abbiamo intenzione di rispondere a questa lettera, perché sarebbe dare importanza a quella persona. Condividiamo però completamente il pensiero di Milosu questa persona”.