Lapresse.it - Francia, Tajani: “Nulla di cui rallegrarsi, crisi rischia di riverberarsi su Italia”

“Non possiamo certamente rallegrarci di ciò che accade in due grandi paesi dell’Unione Europea, come lae la Germania, perché leche stanno vivendono poi disull’“. Così il ministro degli Esteri Antonio, commentando la caduta del governo francese a margine delle celebrazioni per i 120 anni del Tempio Maggiore di Roma. “Se vanno male lae la Germania, l’, che va meglio di loro in questo momento,però di subire le conseguenze dei loro problemi“, ribadisce quindi il vicepremier, che per questo motivo afferma: “Noi dobbiamo fare in modo che l’resista nelle sue posizioni, perché l’economia nel nostro paese sta andando nella giusta direzione. Non è che siamo soddisfatti, però sta andando nella giusta direzione. Dobbiamo fare in modo che non ci siano contagi e augurarci che lae la Germania risolvano i loro problemi economici, perché se li risolvono si fa bene all’Europa e quindi si fa bene anche all’”.