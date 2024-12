Romadailynews.it - “Fotonica”: dal 13 dicembre a Roma l’8° edizione del festival di Audio Visual Digital Arts all’Accademia di Ungheria e al Chromosphere Dome

Leggi su Romadailynews.it

Dal 13 al 21si accende con2024 – VIIIArtEDITION71 ARTISTE E ARTISTI DA 19 PAESI DEL MONDO PORTANO NELLA CAPITALEIN UNA NUOVA LOCATION AVVENIRISTICA:INSTALLAZIONI AD ALTO IMPATTO VISIVO E SENSORIALEPERFORMANCE– VIDEO REALIZZATE LIVE – MUSICA ELETTRONICA – VIDEO MAPPING FUTURISTICIWORKSHOP PER TUTTE LE ETÀ, RESIDENZE ARTISTICHE E SIMPOSIKonx-om-PaxDal 13 al 21si accende con l’ottavadi, uno degli eventi più importanti nel panorama internazionale delleche ogni anno porta nella Capitale le più avanzate forme d’arte in cui è centrale l’elemento della luce.Installazioni ad alto impatto visivo e sensoriale, performance-video realizzate live, musica elettronica, video mapping futuristici, workshop per tutte le età, residenze artistiche e simposi:celebra l’artee e la sperimentazionevisiva presentando le migliori esperienze mondiali e contribuendo alla creazione di un network globale che raduna le più importanti realtà del settore.