Lettera43.it - È morto José de la Torre: era Ivan nella serie Netflix Toy Boy

a soli 37 annide la, popolare attore spagnolo noto al pubblico italiano per aver recitatoToy Boy del 2019. Il decesso, come ha spiegato Abc, è stato causato da una grave malattia diagnosticatagli solamente da pochi mesi. Originario di Montilla, in Andalucia, dove era nato il 20 aprile 1987, si era laureato dapprima presso la Scuola d’arte drammatica di Malaga “Antonio Banderas”, inaugurata dal celebre attore di Hollywood, che frequentò per coronare il suo sogno di sfondarerecitazione cullato sin dall’infanzia. Celebre soprattutto per aver partecipato a un videoclip della cantante locale Nena Daconte, ha poi preso parte a diversi show nazionali, da Servir y Proteger a Vis a vis – L’Oasis. Il successo internazionale invece nel 2019 con Toy Boy,in cui ha interpretato lo spogliarellista